Новый спортивный центр для занятий боксом торжественно открыли в Александрове сегодня, 6 ноября. На его создание было потрачено 9 миллионов рублей из областного бюджета. Центр – модульный.

Новый спортивный центр для занятий боксом торжественно открыли в Александрове сегодня, 6 ноября. На его создание было потрачено 9 миллионов рублей из областного бюджета. Центр – модульный. Его размер – 15 на 20 метров. Конструкцию с рингом внутри установили на территории стадиона «Орбита». Александр Ремига, первый заместитель губернатора В области боксом занимаются более 5 тысяч