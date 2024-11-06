В Гусь-Хрустальном 18-летний парень отправится за решетку за покушение на сбыт наркотических и...

В Гусь-Хрустальном 18-летний парень отправится за решетку за покушение на сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном размереВ Гусь-Хрустальном 18-летний местный житель захотел получить "легкие деньги". В интернете он связался с неустановленным лицом, сделал заказ наркотического средства и психотропного вещества, содержащего амфетамин. За это он перечислив продавцу 50 тысяч рублей.Следуя полученным инструкциям, молодой человек поехал в Ярославскую область, где забрал из тайника мефедрон массой более 40 грамм и амфетамин массой почти 150 грамм.Уже дома он расфасовал наркотик в 45 полимерных пакетиков. Он планировал сбыть это жителям 33 региона, однако, сотрудники полиции помешали фигуранту."Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор в отношении жителя города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере)", - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Суд вынес приговор: виновный проведет следующие 6 лет своей жизни в колонии строгого режима.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky