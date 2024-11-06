В мэрии объяснили, почему на мосту через Клязьму не ставят постоянные ограждения. Сейчас демонтируют старые опоры, которые пришли в негодность. Тем не менее, долговечные перила город обещает

В мэрии объяснили, почему на мосту через Клязьму не ставят постоянные ограждения. Сейчас демонтируют старые опоры, которые пришли в негодность. Тем не менее, долговечные перила город обещает только в перспективе. Пока чиновники ищут средства. Напомним, по контракту подрядчик должен установить стальные сварные ограждения до 1 декабря. Однако даже временные опоры на мосту возведут только в