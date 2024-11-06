В Минздраве опровергают информацию о вспышках инфекции Коксаки в детских садах и школах...

В Минздраве опровергают информацию о вспышках инфекции Коксаки в детских садах и школах Владимирской областиВ областном Министерстве здравоохранения опровергают информацию о вспышках инфекции Коксаки в детских садах и школах регионаПугающие сообщения на днях появились в соцсетях, на информационных ресурсах, и вызвали резонанс в родительском сообществе.В комментариях люди пишут, что случаи заболевания с выраженными симптомами в детсадовских группах фиксируются примерно с середины лета, однако официально энтеровирус у детей педиатры не диагностируют. В Минздраве заявляют: под наблюдением в медицинских организациях Владимирской области НЕТ несовершеннолетних с лабораторно подтвержденной инфекцией, вызванной вирусом Коксаки.Но подчеркивают: ситуацию держат на контроле. В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что за последний месяц в регионе регистрировались единичные случаи энтеровирусной инфекции, по каждому проводился полный комплекс противоэпидемических мер. Очагов групповой заболеваемости в детских образовательных организациях на данный момент не зарегистрировано, там же детская поликлиника в муроме, плюс найти школу с коридорами и детьми.Юлия Каркаваниди, официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- По состоянию на 5 ноября 2024 года групповых заболеваний в детских образовательных учреждениях, в том числе связанных с пребыванием в Турции - не зарегистрировано. Ситуация остается на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Роспотребнадзор усиливает контроль за утренними фильтрами в школах и детских садах. Согласно санитарным нормам и правилам, если больной ребенок, с клиническими признаками болезни утром приходит в школу, родители его приводят в детский сад, то такой ребенок изолируется.