Пьяный пассажир поезда «Москва – Йошкар-Ола» матерился на весь вагон и выражал неуважение к пассажирам. Начальник состава обратился в муромскую полицию на транспорте, чтобы дебошира

Пьяный пассажир поезда «Москва – Йошкар-Ола» матерился на весь вагон и выражал неуважение к пассажирам. Начальник состава обратился в муромскую полицию на транспорте, чтобы дебошира вывели. Прибыв на станцию Муром, правоохранители выяснили, что хулиган – 36-летний житель Республики Марий Эл, ранее судимый за убийство и кражу. По пути следования он распивал алкоголь и мешал пассажирам