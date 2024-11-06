Сом был пойман с помощью эхолота.

Рыбак Иван Шпиклирный поймал в реке Клязьме Владимирской области гигантского сома, вес которого, по его оценкам, составляет около 30 килограммов. Сом был пойман с помощью эхолота. Устройство обнаружило крупный объект на дне реки.После 15 минут азартной борьбы рыба была выведена на поверхность, но Иван предпочел не взвешивать её, чтобы не повредить.После небольшой фотосессии рыбак решил отпустить сома в реку, объяснив в своих комментариях, что для него рыбалка — это не про деньги, а про эмоции и удовольствие.