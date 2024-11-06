На эту сумму планируют закупить более 17 000 подарков для детей-инвалидов, детей из многодетных семей (с 5 и более детьми) и детей участников СВО. Об этом в соцсетях рассказала министр соцзащиты

На эту сумму планируют закупить более 17 000 подарков для детей-инвалидов, детей из многодетных семей (с 5 и более детьми) и детей участников СВО. Об этом в соцсетях рассказала министр соцзащиты Любовь Кукушкина. Кроме того, за счет средств спонсоров закупят подарки для других детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребята