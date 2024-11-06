Волшебство глины: мастеру из Александрова доверили воссоздать гидрию А этому мастеру из...

Волшебство глины: мастеру из Александрова доверили воссоздать гидриюА этому мастеру из Александрова подвластны все стихии. Знакомимся с лучшим керамистом России 2023 года. - Олесей Андреевой. Репортаж Веры Куликовой.Гончарные шедевры античности... от истории до наших дней. Керамисту из Александрова Олесе Андреевой - участнице уникального проекта Музея изобразительных искусств имени Пушкина - доверили воссоздать гидрию.Олеся Андреева, керамист (г. Александров):- Я ее держала в руках эту гидрию. Вообще для гончара держать изделие, которое даже не выносят в зал, которое лежит в запасниках! Это огромная удача. Это чудо. Меня поразила толщина стенки этой гидрии. Это 4-5 миллиметров. Это тончайшее изделие и она большая. Это поменьше. Та чуть-чуть больше. То есть это большое изделие, потому что оно сделано на ножном станке. Глина не промышленная, заготовленная. Это очень сложно.Путь к керамике у Олеси Андреевой начался рано. В 15 лет поступила в Абрамцевское художественно-промышленное училище, потом был университет имени Строганова.Олеся Андреева, керамист (г. Александров):- Сначала идет подготовка глины к работе. Такая переминка. Начала я переминать на столе и я сейчас этот процесс продолжается на гончарном станке, чтобы глина стала однородная, чтобы убрать пузыри, пустоты. Они обязательно там присутствуют даже если у нас с завода приходит упакованная глина. Все равно ее надо перемять, подготовить и руки тоже привыкают к материалу.В керамике все основывается на ощущениях, рассказывает мастер. И очень важно вовремя приостановить процесс. Вот, например, вытягивая форму, замечает Олеся, обнаружила несколько плотных участков глины. Приходится начинать работу заново.Олеся Андреева, керамист (г. Александров):- Керамисты очень терпеливые люди, потому что слепить, сгончарить какую-то вазу, чашечку. Это самое простое! Дальше начинается технология и что-то пойти не так на любом этапе, начиная от сушки. При сушке может дно треснуть. если сушка слишком быстрая или какой-то сквозняк в мастерской.Олеся говорит, всегда надо знать, каким будет итоговый результат.Олеся Андреева, керамист (г. Александров):- Лучше когда есть какая-то картинка. А еще лучше перед тем как переминать глину , ее готовить, уже представлять как это будет декорироваться. Это будут какие-то еще налепы, потому что тоже нужно заранее планировать какие глазури будут использоваться, на какую температуру обжига это будет.Для своих работ Олеся сама готовит глазури. Это тоже процесс творческий. Ведь только мастер знает , какой цвет хочет получить для своего произведения.Вот так Мастер создавала цвет для своей любимой вазы. Эту композицию Олеся посвятила знаменитому древнему Георгиевскому собору 12 века в Юрьеве-Польском.Олеся Андреева, керамист (г. Александров):- Глазури я старалась подобрать в цвет Георгиевского собора, этих камней, состаренное где-то. Это коррозией поеденные , ветром . Где-то многовековая отметина времени,но верх больше голубой, ближе к небу.Порой опускались руки. - признается керамист. Думала, что воплотить задуманное невозможно.Композицию- посвящение Георгиевскому собору владимирцы успели увидеть на областной выставке к 1000-летию Суздаля. Скоро работы Олеси Андреевой оценит и Москва.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"