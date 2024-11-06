Выезд на встречную полосу: в жесткой аварии во Владимирской области пострадал ребенок За...

"Выезд на встречную полосу": в жесткой аварии во Владимирской области пострадал ребенокЗа прошедшую неделю во Владимирской области зафиксировали 31 ДТП. В этих авариях погибли 3 человека, в том числе 1 ребёнок. Ещё 39 человек, включая 6 детей, получили различные травмы. Кроме того, зарегистрировано 409 случаев материального ущерба без пострадавших.Сотрудники Госавтоинспекции выявили 90 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или отказались от медицинского освидетельствования.4 ноября около 13:20 на 5-м километре автодороги «Струнино – Площево» произошло ДТП. Водитель автомобиля «Ниссан», 1980 года рождения, двигался в сторону города Струнино и по какой-то причине потерял контроль над управлением. Его машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Ивеко», за рулём которого был водитель 1974 года рождения.В результате аварии водитель автомобиля «Ниссан» и его пассажиры 1957, 1981 и 2017 годов рождения были госпитализированы.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области