Крыша течет, стены разбухают и гниет сцена. В таких условиях жители деревни Нечаевская вынуждены «наслаждаться» досугом. Сложно поверить, но в этом полуразрушенном здании раньше собирались

Крыша течет, стены разбухают и гниет сцена. В таких условиях жители деревни Нечаевская вынуждены «наслаждаться» досугом. Сложно поверить, но в этом полуразрушенном здании раньше собирались сделать 3D кинотеатр на 100 мест. И если о кино, кажется, можно забыть, то жители просят починить в ДК хотя бы крышу. Из нее льет настоящий «тропический душ». Чтобы хоть