Солист коллектива Ногу свело! Максим Покровский поделился
мнением о российским народе. По словам знаменитости, со времен Октябрьской
революции страна пережила множество событий, которые повлияли на нее негативно.
Солист коллектива "Ногу свело!" Максим Покровский поделился
мнением о российским народе. По словам знаменитости, со времен Октябрьской
революции страна пережила множество событий, которые повлияли на нее негативно.
Максим Покровский не скрывает, что большую часть времени
проживает в США. Между тем работать он хочет для русской аудитории. Вокалист
понимает, что группу "Ногу свело!" кормят соотечественники как морально,
так и материально.
"Когда ты что-то делаешь, ты
хочешь видеть результаты своей работы. Мы же создаем песни и видео для русской
аудитории. 2020 год мы посвятим выходу нового альбома. Туда войдут 1-2 песни на
английском, но основная-то часть будет на русском. Мы хотим быть рядом с
народом, в том числе физически. Страна ведь состоит не только из власть имущих,
но и из власть не имущих, таких, как мы с вами". – сказал Максим
Покровский в интервью порталу .
Также артист отметил, что российский народ многое пережил за
последние сто лет. Со времен Октябрьской революции 1917 года над жителями
России "совершалось много опытов, поэтому он сильно подубит, в том числе
генетически".
10 Авг 2019 в 7:12 PDT
Лидер группы ощущает, как талантливы
и остроумны его сограждане. Общаясь с поклонниками в соцсетях, он не устает
отмечать, какие интересные люди населяют наше государство.
"Но тут вопрос: а каким бы был
этот народ, если бы над ним в течение последних ста лет, с 17 года, не
совершались тяжелые опыты. Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация
деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает",
– подчеркнул вокалист коллектива Максим
Покровский.