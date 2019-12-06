Солист коллектива Ногу свело! Максим Покровский поделился мнением о российским народе. По словам знаменитости, со времен Октябрьской революции страна пережила множество событий, которые повлияли на нее негативно.

Солист коллектива "Ногу свело!" Максим Покровский поделилсямнением о российским народе. По словам знаменитости, со времен Октябрьскойреволюции страна пережила множество событий, которые повлияли на нее негативно.Максим Покровский не скрывает, что большую часть временипроживает в США. Между тем работать он хочет для русской аудитории. Вокалистпонимает, что группу "Ногу свело!" кормят соотечественники как морально,так и материально."Когда ты что-то делаешь, тыхочешь видеть результаты своей работы. Мы же создаем песни и видео для русскойаудитории. 2020 год мы посвятим выходу нового альбома. Туда войдут 1-2 песни наанглийском, но основная-то часть будет на русском. Мы хотим быть рядом снародом, в том числе физически. Страна ведь состоит не только из власть имущих,но и из власть не имущих, таких, как мы с вами". – сказал МаксимПокровский в интервью порталу .Также артист отметил, что российский народ многое пережил запоследние сто лет. Со времен Октябрьской революции 1917 года над жителямиРоссии "совершалось много опытов, поэтому он сильно подубит, в том числегенетически".10 Авг 2019 в 7:12 PDTЛидер группы ощущает, как талантливыи остроумны его сограждане. Общаясь с поклонниками в соцсетях, он не устаетотмечать, какие интересные люди населяют наше государство."Но тут вопрос: а каким бы былэтот народ, если бы над ним в течение последних ста лет, с 17 года, несовершались тяжелые опыты. Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нациядеградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает",– подчеркнул вокалист коллектива МаксимПокровский.