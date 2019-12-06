В пятницу, 6 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу в торговом центре Таганский пассаж в Москве. На месте работает полиция. Как сообщает РЕН ТВ, в зоне фудкорта между несколькими ..

В пятницу, 6 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу в торговом центре "Таганский пассаж" в Москве. На месте работает полиция.Как сообщает РЕН ТВ, в зоне фудкорта между несколькими людьми произошел конфликт, в ходе которого участники достали ножи. Один из мужчин произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Пострадавших в результате инцидента нет.