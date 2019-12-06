Певица Кристина Орбакайте нередко раззадоривает публику анонсами своих новых треков. Вот и в этот раз знаменитость поделилась промо-фото, однако фанаты ее попросту не узнали.

Певица Кристина Орбакайте нередко раззадоривает публику анонсами своих новых треков. Вот и в этот раз знаменитость поделилась промо-фото, однако фанаты ее попросту не узнали.Кристина сообщила, что уже завтра, 6 декабря, выйдет ее новая песня. Правда, название она не уточнила, зато показала себя во всей красе! В кадре артистка лежит на белой поверхности в полосатой одежде, прикрывающей ее грудь. Обычно не славящаяся любовью к "тяжелому" сценическому гриму, в этот раз знаменитость предстала в образе куклы Барби.Ретушер выровнял кожу певицы до состояния абсолютной гладкости. Кроме того, визажисты от души потрудились над обликом Орбакайте. Скульптором и хайлайтером они подчеркнули ее естественные черты лица, на глаза навели темный смоки в коричневых тонах, приклеили накладные ресницы, а губы накрасили яркой розовой помадой.Поклонники не смогли пройти мимо такого фото. Многие высказали мнение, что этот образ безумно идет Кристине. Она будто помолодела аж на 20 лет. Тем не менее, нашлись и те, кто не с первого взгляда узнал любимую певицу. Одни заявили, что она больше похожа на пластиковую куклу, а другие даже спутали ее с Полиной Гагариной.4 Дек 2019 в 8:58 PST"Я сначала подумала, что это Гагарина Полина😁" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Очень красиво) Богиня", "Вы превзошли по красоте, Ниффиртити!", "Даже не похожа на себя...", "Прям кукла Барби. Красоточка👍👍👍👏👏👏", "Кукла живая", "Совершенно иной человек", "Прям не узнать. Какая красивая Кристиночка❤️🔥😍", – высказались комментаторы.