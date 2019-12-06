Певцы Сергей Захаров и Крис Кельми, композиторы Евгений Крылатов и Гия Канчели, рэпер Децл – все они ушли от нас в 2019 году. Им был посвящен очень трогательный номер на церемонии вручения наград российской национальной музыкальной премии Виктории.

Певцы Сергей Захаров и Крис Кельми, композиторы Евгений Крылатов и Гия Канчели, рэпер Децл – все они ушли от нас в 2019 году. Им был посвящен очень трогательный номер на церемонии вручения наград российской национальной музыкальной премии "Виктории"."Людей теряют только раз, // И след, теряя, не находят, // А человек гостит у вас, // Прощается и в ночь уходит", – под запись пронзительной песни в исполнении Георгия Данелия на стихи Геннадия Шпаликова на экране Кремлевского дворца мелькали портреты звезд эпохи, сердце которых перестало биться недавно. Люди не могли сдержать слез, видя счастливые, улыбающиеся лица Александры Стрельченко, Вилли Токарева. Юлии Началовой... Все они не раз выступали на этой прославленной сцене, а теперь ушли в вечность...Шесть тысяч зрителей встали, чтобы почтить минутой молчания память тех, кто своими голосами, музыкой дарил радость и счастье. Среди артистов, без которых опустела земля, конечно, нельзя не отметить Юлию Началову. Еще два года назад она сама была в качестве гостьи на торжественной церемонии, а сегодня ее уже нет с нами...Напомним, сегодня многочисленные поклонники, родные и менеджмент артистки участвуют в масштабном флешмобе "Юля заслуженная!", которым добиваются присвоения любимой артистке почетного звания посмертно. Хотя нашлось много и тех, кто считает, что достойна быть признана "Народной артисткой России", наряду с Людмилой Зыкиной и Людмилой Гурченко.