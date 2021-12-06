Эксперт сообщил, как продать машину, избежав вынужденных выплат. Законные и действенные способы.

Эксперт сообщил, как продать машину, избежав вынужденных выплат. Законные и действенные способы.Когда россиянин продает машину, в ряде случаев он становится вынужден заплатить налог. Если он пускает ситуацию на самотек или уклоняется от обязанности, в отношении него применяются жесткие меры. Юрист Иван Соловьев рассказал, как можно сэкономить на продаже автомобиля, чтобы обязательный платеж государству вас не коснулся.По словам эксперта, налог не будет взиматься, если сделка происходит с машиной, которой вы владели более трех лет. Ее можно продавать как дешевле, так и дороже — на это государству все равно, выплата не потребуется.Но если вы приобрели свою "ласточку" недавно и хотите продать ее по стоимости выше, чем приобретали, ситуация иная. Однако есть выход из положения. Можете официально продать ее по той же цене, что покупали сами, или по более низкой. В таком случае налог вас не коснется.Есть еще одна лазейка, путем которой можно извлечь некую выгоду при совершении сделки. Однако используется она только в том случае, если авто собирается приобрести близкий родственник продавца — один из родителей, супруг, сын, дочь, бабушка, дедушка, брат, сестра или внук. Можно оформить договор дарения вместо купли-продажи. При наличии соответствующих документов оснований для взыскания налога не будет.