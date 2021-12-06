Мария Шукшина не хочет общаться с матерью и сестрой. Священник Андрей Лоргус рассказал, в чем дело.

Мария Шукшина не хочет общаться с матерью и сестрой. Священник Андрей Лоргус рассказал, в чем дело.Мария Шукшина игнорирует 84-летнюю мать и сестру Актриса внесла их номера телефонов в черный список. По словам родственницы, их маме сейчас в любой момент может понадобиться помощь. Она удивляется: "Вот где здесь христианство?"."Надо различать в отношениях с родителями две вещи: забота о родителях, когда они беспомощны, в отличии от детско-родительских отношений. Единого образца детско-родительских отношений не существует в принципе. Существует представление нравственное во всех родах и во всех религиях. Дети должны заботиться о родителях. Но заботиться тогда, когда родители в этом нуждаются", – говорит Андрей Лоргус.Священник не стал предполагать, что случилось между блондинкой и ее родительницей. Звезда никак не комментировала конфликт, поэтому поклонникам остается только догадываться."Мы не можем судить. Оценки не может быть, если мы не знаем всех этих обстоятельств. Понятия не имею, что могло произойти у них. Я могу сказать, о чем рассказывают мои клиенты. Бывает, что мама искусно манипулируя дочерью, пытается ее контролировать. Бывает, что дочь испытывает с отроческого возраста острый гнев на мать и не желает с ней общаться, даже голос услышать не желает. Причин тысячи может быть. Причин для нарушения отношений в семье очень много", – высказался эксперт.Действительно, они могли сильно поссориться, а могли столкнуться с обычным недопониманием. В любом случае, поведение знаменитости можно понять."Мы должны помнить закон номер один – все равно все друг друга любят. Любят в той степени, в которой могут", – подытожил Лоргус.