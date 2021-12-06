6 декабря православные чтят память Митрофана
Воронежского.
6 декабря православные чтят память Митрофана
Воронежского.
Митрофан Воронежский был епископом Русской
церкви.
История
В 40 лет Митрофан овдовел и принял монашеский постриг, после
чего стал епископом. Он много сил тратил на укрепление православия в умах
русских людей и помогал строительству новых храмов. Позже Митрофан Воронежский
принял схиму, взяв себе имя Марий. Мощи святого находятся в Благовещенском
соборе в Воронеже. Также в этот церковный праздник вспоминают князя Александра
Невского.
Что нельзя делать 6 декабря
Задаваясь вопросом "какой
сегодня праздник", стоит обратить внимание и на ограничения, связанные с
этим днем. В православный праздник святого Митрофана нельзя носить новую и
неудобную обувь, чтобы не было проблем в общении и ссор. Ругаться и ссориться
тоже не стоит, это может призвать нечистую силу, которая будет сопровождать
человека и приносить постоянные проблемы. В этот церковный праздник одиноким
девушкам не стоит есть домашнюю еду, чтобы не остаться без мужа еще год. Громкие
крики, песни могут спугнуть удачу. Этот православный праздник категорически
запрещает зависть и общение с недоброжелателями. Не стоит отправляться в
путешествие или дальнюю дорогу. Православный праздник святого Митрофана отлично
подходит для причастия, не стоит пренебрегать этим обрядом.
Традиции и приметы
6 декабря 2021 года православные
отмечают Митрофанов день. В этот церковный праздник издревле обращали внимание
на приметы и предсказывали по ним будущее.
Солнце в этот день предвещает
теплое лето
Затянутое тучами небо обещает метель
Низкие облака – зима будет
морозной.