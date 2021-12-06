Напомним, что в 2021 году производство молока в регионе увеличилось на 2,5%. Всего во Владимирской области работает 10 молокозаводов.

Вступили в силу изменения, касающиеся маркировки молочной продукции. Если срок хранения до 40 суток, то требуется ставить цифровой код и передавать данные в информационную систему. Владимирские предприятия жалуются, что расходы выросли, а темпы производства сократились, что в результате может негативно сказаться на ценах.«Побывал на Судогодском молочном заводе, где обсудил с руководством готовность к нововведениям. Среди проблем: неготовность типографий наносить идентификатор на упаковку, бракованные коды - до 3%, большие затраты на внедрение новшеств. Надеюсь, что эти проблемы получится решить оперативно, а рынок будет избавлен от фальсифицированной продукции», – директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов в Instagram-аккаунте.Молочным комбинатам предоставили для выбора два способа нанесения QR-кодов: на производственной линии или в типографии, которая изготавливает упаковку. Из-за больших расходов заводы могут оформить краткосрочные кредиты под низкие проценты.Напомним, что в 2021 году производство молока в регионе увеличилось на 2,5%. Всего во Владимирской области работает 10 молокозаводов.