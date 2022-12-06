Во Владимирской области прокуратура добивается порядка на свалках снега. Александровской...

Во Владимирской области прокуратура добивается порядка на свалках снега.Александровской горпрокуратурой установлено, что в Карабаново и Струнино площадки для «сухого» складирования снега водонепроницаемым покрытием не оборудованы, земляным валом не обвалованы.В адрес глав этих городов прокурором внесены представления, но меры не были приняты, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Прокурор обратился в Александровский городской суд с административными заявлениями об обязании обеспечения надлежащего обустройства мест для «сухого» складирования снега.Они находятся на рассмотрении.Фото https://www.pxfuel.com/