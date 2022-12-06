Отечественную отрасль строительства и ЖКХ ждет системная трансформация. Новая стратегия развития предполагает рост производительности труда, кадрового потенциала и технологический прорыв, рассказал генеральный директор группы компаний КОРТРОС Станислав Киселев.

Отечественную отрасль строительства и ЖКХ ждет системная трансформация. Новая стратегия развития предполагает рост производительности труда, кадрового потенциала и технологический прорыв, рассказал генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев.За последние 20 лет решена проблема обманутых дольщиков, ипотека вместе с проектным финансированием и эскроу-счетами сделали отечественный рынок цивилизованным и обеспечили исторический максимум строительства жилья, отметил Киселев.В ноябре 2022 года утверждена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Документ сделал акцент на новом ритме строительства, подчеркнул гендиректор ГК "КОРТРОС".К 2027 году предстоит возвести 105 квадратных метров жилой недвижимости. Это значит, что на новые объемы строительства необходимо выходить в 2024-2025 годах, уточнил Киселев.По его словам, сегодня в стране строится 92 миллиона "квадратов". В будущем необходимо возводить 102 миллиона."Это уже глобальная перестройка отрасли, прорывная перестройка. И этот новый ритм, и новое качество должны быть обеспечены за счет роста производительности труда на 30%, за счет кадрового потенциала, за счет технологического прорыва, который нам всем предстоит обеспечить в горизонте всего 3-х лет", – рассказал гендиректор группы компаний.Для достижения национальных целей в области строительства и ЖКХ новая стратегия предполагает провести системную трансформацию отрасли, внедрить цифровые инструменты на базе отечественных технологий. Также предусмотрен перевод в электронный вид основных процедур, сокращение числа избыточных требований и продолжительности инвестиционно-строительного цикла.ГК "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.