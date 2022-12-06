Во Владимирской области появятся еще пять новых министерств.
Согласно подписанным Александром...
Во Владимирской области появятся еще пять новых министерств.
Согласно подписанным Александром Авдеевым документам в 2023 году во Владимирской области появятся:
- Министерство социальной защиты населения;
- Министерство здравоохранения;
- Министерство предпринимательства и туризма;
- Министерство государственного регулирования цен и тарифов;
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Они будут являться правопреемниками аналогичных департаментов и выполнять их функции, курировать министерства будут профильные вице-губернаторы.
1 декабря стало известно о преобразовании в министерство департамента архитектуры и строительства.
Фото пресс-служба АВО.