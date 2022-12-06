Председатель областного Законодательного Собрания Владимир Киселев провел личный прием граждан. С...

Председатель областного Законодательного Собрания Владимир Киселев провел личный прием граждан. С какими проблемами обратились жители, расскажем в нашем репортаже.Нина Андронова - жительница деревни Городок Камешковского района. По её словам, большинство людей зимой уезжают в город. Однако квитанции на оплату услуг по вывозу мусора приходится платить круглый год.Нина Андронова, жительница деревни Городок Камешковского района:- Вынуждены платить по квитанциям, выставленным "Биотехнологиями". По 94 рубля в месяц. Вообще нет мусора.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области (Фракция "Единая Россия"):- К сожалению, ряд наших региональных операторов собирает оплату за вывоз мусора недифференцированно - не разделяя на тех, кто проживает в деревнях и кто не проживает. В обязательном порядке сделаем так, чтобы незаконно с людей деньги не собирали.С предложением ввести льготный проезд для студентов сельскохозяйственных колледжей обратился Александр Малышенко, председатель Общероссийской молодежной организации «Российский союз сельской молодежи». Владимир Киселев счел поддержку будущих специалистов-аграриев хорошей идеей.Александр Малышенко, председатель Общероссийской молодежной организации «Российский союз сельской молодежи»:- И второй вопрос... это полностью наша инициатива. По возможности предоставления земельных участков из состава земель сельхозназначения для специалистов, окончивших профильные агарные колледжи.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области (Фракция "Единая Россия"):- Предоставлять земельные участки можно, но только тем выпускникам, которые будут потом работать на этой земле.Людмила Александрова – член общественной организации «Владимирские дети-ангелы» попросила помочь многодетным семьям.Людмила Александрова, член общественной организации «Владимирские дети-ангелы»:- Я многодетная мама, трое детей. Старший ребенок Алиса Александрова у меня ребенок-инвалид. Ей уже 14 лет. Ещё у меня есть два ребенка, 7 лет и 4 годика. Я понимаю, что, когда Алисе исполнится 18 лет, с нас снимут статус многодетной семьи, хотя Алиса так и останется на иждивении у нас. Она не может ни в институт поступить, ни работать, она будет всегда на нас.Владимир Киселев ответил, что постарается решить проблему, чтобы и дети, которые не могут сами себя обслуживать, тоже подлежали учету при определении статуса многодетной семьи. Декабрьский прием жителей области депутатами Законодательного Собрания продлится до 10 декабря. Областные парламентарии обещают - помогут каждому.Юлия Шувалова "Вести-Владимир"