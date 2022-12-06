Председатель областного Законодательного Собрания Владимир Киселев провел личный прием граждан. С...
Председатель областного Законодательного Собрания Владимир Киселев провел личный прием граждан. С какими проблемами обратились жители, расскажем в нашем репортаже.
Нина Андронова - жительница деревни Городок Камешковского района. По её словам, большинство людей зимой уезжают в город. Однако квитанции на оплату услуг по вывозу мусора приходится платить круглый год.
Нина Андронова, жительница деревни Городок Камешковского района:
- Вынуждены платить по квитанциям, выставленным "Биотехнологиями". По 94 рубля в месяц. Вообще нет мусора.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области (Фракция "Единая Россия"):
- К сожалению, ряд наших региональных операторов собирает оплату за вывоз мусора недифференцированно - не разделяя на тех, кто проживает в деревнях и кто не проживает. В обязательном порядке сделаем так, чтобы незаконно с людей деньги не собирали.
С предложением ввести льготный проезд для студентов сельскохозяйственных колледжей обратился Александр Малышенко, председатель Общероссийской молодежной организации «Российский союз сельской молодежи». Владимир Киселев счел поддержку будущих специалистов-аграриев хорошей идеей.
Александр Малышенко, председатель Общероссийской молодежной организации «Российский союз сельской молодежи»:
- И второй вопрос... это полностью наша инициатива. По возможности предоставления земельных участков из состава земель сельхозназначения для специалистов, окончивших профильные агарные колледжи.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области (Фракция "Единая Россия"):
- Предоставлять земельные участки можно, но только тем выпускникам, которые будут потом работать на этой земле.
Людмила Александрова – член общественной организации «Владимирские дети-ангелы» попросила помочь многодетным семьям.
Людмила Александрова, член общественной организации «Владимирские дети-ангелы»:
- Я многодетная мама, трое детей. Старший ребенок Алиса Александрова у меня ребенок-инвалид. Ей уже 14 лет. Ещё у меня есть два ребенка, 7 лет и 4 годика. Я понимаю, что, когда Алисе исполнится 18 лет, с нас снимут статус многодетной семьи, хотя Алиса так и останется на иждивении у нас. Она не может ни в институт поступить, ни работать, она будет всегда на нас.
Владимир Киселев ответил, что постарается решить проблему, чтобы и дети, которые не могут сами себя обслуживать, тоже подлежали учету при определении статуса многодетной семьи. Декабрьский прием жителей области депутатами Законодательного Собрания продлится до 10 декабря. Областные парламентарии обещают - помогут каждому.
Юлия Шувалова "Вести-Владимир"