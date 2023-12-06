Об этом сообщили в пресс-службе Движения Первых

Активистка из Владимира Карина Ломакина встретилась с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе «Движения Первых»Очное заседание Наблюдательного Совета этого движения прошло во второй раз. На нём речь зашла об утверждении воспитательной работы «Первых», которая создаст единое пространство для детей и молодёжи. В конце совещания все участники единогласно приняли документ.А землячка Карина Ломакина рассказала президенту о собственных инициативах и проектах. Один из таких – её подкаст «О важном на равных». Кроме этого, девушка хочет организовать трансляцию программ «Классного радио», где участники движения запустили бы собственные передачи, о чём рассказала Путину.