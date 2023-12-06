Со старта программы в округе расселили 142 старых жилых дома.

Со старта программы в округе расселили 142 старых жилых дома.В Москве продолжается реализация программыреновации, запущенной в 2017 году главой столичного региона Сергеем Собяниным. Совокупноучастниками масштабного проекта станут около миллиона москвичей. Планируетсярасселить 5175 домов.К примеру, в Юго-восточном административном округестолицы с момента запуска программы реновации расселили уже 142 единицы ветхого жилья. Приэтом более 20 тысяч жителей округа переехали в квартиры, расположенные в 39новостройках.Примечательно, что москвичи получают равнозначныеквартиры, соответствующие единому стандарту реновации. Они отличаютсяулучшенной планировкой и отделкой "под ключ". Перед передачей под заселениеновое жилье оборудуется сантехникой, мойками, плитами и светильниками.Гражданам стараются подбирать квартиры в районах ихпроживания, причем максимально близко к старым дамам. Ветхое жилье послерасселения сносят, а на их месте возводят новую недвижимость, в том числе, необходимые для москвичей объекты инфраструктуры.Руководитель столичного департаментаградостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что 67 домов в семирайонах ЮВАО уже полностью расселены. По его словам, совокупно до концареализации программы реновации квартиры в новостройках на юго-востоке Москвыполучат более 164 тысяч человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в личномблоге, что программа реновации в Юго-восточном административном округеохватывает 818 домов. Политик также раскрыл планы по строительству социальныхобъектов.Так, в 17-м квартале Некрасовки в сентябре открыласьшкола на 1150 мест. Еще одну большую школу власти намерены построить в районе Лефортово.А в районе Люблино появятся сразу два объекта: образовательный комплекс и детскийсад. Глава города отметил, что необходимая документация уже утверждена.Новую школу получат и участники программы реновациив Нижегородском районе. Объектобразования будет рассчитан на 600 мест. А жители района Выхино-Жулебино вскоресмогут посещать новый физкультурно-оздоровительный комплекс, заключил Сергей Собянин.