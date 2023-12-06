В новостройку переедут жители Можайского района.

В новостройку переедут жители Можайского района.Дом по реновации расположится по адресу: улица Кубинка, земельный участок 16/1. Сейчас монтируются монолитные конструкции подземной части, рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.Новостройка будет состоять из трех секций. Предусмотрено 242 квартиры: 38 однокомнатных, 166 "двушек" и 38 трехкомнатных. Маломобильным жильцам передадут две квартиры с увеличенной шириной дверных проемов и коридоров и специальной сантехникой.Переселенцам не придется делать ремонт. Все квартиры по программе реновации сдаются в эксплуатацию с полной отделкой класса комфорт по стандартам, утвержденным правительством Москвы.Первые этажи новостройки будут нежилыми. Там будут технические и коммерческие помещения для открытия магазинов, салонов красоты, кафе, детских кружков и секций.На прилегающей территории установят детские и спортивные площадки, лавочки. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.В 2023 году переезд по реновации 36 тысяч москвичей. Они проживают в 248 ветхих домах в 47 районах. Только в октябре просторные квартиры с отделкой получили 3,8 тысячи человек.С начала года началось строительство 107 домов. Лидерами стали Восточный, Северо-Восточный и Юго-Восточный округа.Кварталы реновации обеспечены необходимой инфраструктурой. В ближайшие несколько лет там 40 социальных объектов: 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных объектов и три административных здания.Средства зарезервированы в Адресной инвестиционной программе Москвы, отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея БочкаревПрограмма реновации утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов, построенных более 50 лет назад. Жилье в них устарело морально и физически. Всего новоселье справят около миллиона москвичей.Реновация продлится до 2032 года. Первый этап завершится к 2025-му, второй пройдет до 2029 года. Участники программы получат квартиры большей площади и останутся в пределах своего района, сохранив привычный образ жизни.