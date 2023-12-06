Спортивные объекты на западе столицы совокупно займут площадь около 30 тысяч квадратных метров.

Спортивные объекты на западе столицы совокупно займут площадь около 30 тысяч квадратных метров.Москвичи очень любят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. А власти города стремятся к тому, чтобы в каждом округе и районе города открывались новым спортивные объекты. Например, в ЗАО под их строительство с начала 2023 года выделено почти 2,7 гектара земли.Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, спорткомплексы на западе столицы совокупно займут площадь около 30 тысяч квадратных метров."Так, в Раменках появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также инфраструктура для футбольной школы. Договоры аренды трех участков заключены на пять лет, в течение которых объекты должны построить и ввести в эксплуатацию", – подчеркнул чиновник.В рамках масштабных инвестиционных проектов для возведения четырехэтажного спорткомплекса площадью свыше шести тысяч квадратных метров власти выделили почти 0,3 гектара земли на улице Раменки. Еще два участка общей площадью около 2,4 гектара предоставлено инвестору на Минской улице.Там будет построена инфраструктура для занятий футболом. Двухэтажный спортивный центр с залами для борьбы и подвижных игр, футбольное поле, комплекс с залом для мини-футбола и другие объекты совокупно займут площадь 23,8 тысячи квадратных метров.Ранее глава города Сергей Собянин в личном блоге, что власти Москвы с начала текущего года выделили почти 20 гектаров земли для строительства спортивных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов.По словам политик, спорткомплексы будут построены на севере, северо-западе, западе, юге, юго-востоке и в центре столицы. Мэр Москвы подчеркнул, что власти предоставляют участки для МаИП без торгов, а взамен город получает новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет.При этом спортивные объекты в столице строятся и за счет средств городского бюджета. Например, в Новой Москве в течение пяте лет появятся еще два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами. Об этом ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.