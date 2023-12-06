Пассажирка одного из владимирских троллейбусов получила травму и попала в больницу.

Пассажирка одного из владимирских троллейбусов получила травму и попала в больницу. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл 5 декабря в троллейбусе, который обслуживает АО «Владимирпассажиртранс». Правоохранители полагают, что несчастье приключилось из-за «ненадлежащего технического состояния транспортного средства, не отвечающего требованиям безопасности пассажиров».В настоящий момент проводится прокурорская проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения.