Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что заседание по этому вопросу состоится 7 декабря.

Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента РФ на 17 декабря. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас."Мы подумали <...>, можно не откладывать, завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть. Проект постановления мы подготовили. Предлагается на 17 марта назначить выборы", - сказала сенатор на заседании комитета.Памфилову пригласят на заседание СФ 7 декабря, решение по вопросу о многодневном голосовании на выборах президента примет ЦИК, заявил Клишас.