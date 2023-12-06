В архитектурный ансамбль входит культурно-выставочный центр.

В архитектурный ансамбль входит культурно-выставочный центр.Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественном богослужении, посвященном открытию храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине. Об этом градоначальник сообщил в своем .Храм украсил берег Москвы-реки, отметил мэр. На фасаде церкви расположены мозаичные панно, тематикой которых стала тысячелетняя история христианства в России."В архитектурный ансамбль храма также вошли звонница, деревянная часовня и культурно-выставочный центр, который по своим формам напоминает башню Псковского Кремля", – рассказал Собянин.В ноябре храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях – объекта культурного наследия федерального значения. Восстановлен белокаменный декор, гульбища, уникальная историческая свинцовая гидроизоляция лестниц, обновлена кирпичная кладка и ступени.В конце октября началась реставрация церкви Вознесения Господня в Коломенском. Шедевр русской архитектуры XVI века входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Специалисты цоколь, шатер и галерею, металлические элементы и белокаменные детали. Работы завершатся в следующем году.