Одну из самых атмосферных экспозиций «Мир провинциальной усадьбы» украшает комплекс, состоящий из мебельного гарнитура 1870-х годов: секретер, несколько стульев и столик; все вещи сделаны из дерева, инкрустированы перламутром.

Одну из самых атмосферных экспозиций «Мир провинциальной усадьбы» украшает комплекс, состоящий из мебельного гарнитура 1870-х годов: секретер, несколько стульев и столик; все вещи сделаны из дерева, инкрустированы перламутром. «Этот комплект был одним из первых поступлений в коллекцию музея в 1920-х годах (он был модной частью интерьера одной из окрестных дворянских усадеб). В середине XIX века такая мебель приобрела невероятную популярность в обстановке богатых домов. Изначально мода пришла из Китая в Западную Европу, а потом и в Россию. Отечественные мастера научились изготавливать такие статусные вещи из березы, окрашивать их в черный цвет, по которому наносилась инкрустация с растительной тематикой. Но музейный столик все-таки сделали в Европе», – рассказывает Светлана Смирнова, зав. отделом социокультурных коммуникаций музея-заповедника «Александровская слобода».В течение вековой музейной жизни ценная мебель бережно хранилась, при необходимости непременно реставрировалась. Сегодня именно такой день: поводом для приезда реставраторов послужил складной столик из мебельного комплекта, интересно, что его круглая крышка с необычными волнообразными краями (инкрустированными) может поворачиваться. И в этом случае стоящий на вычурной ножке в виде резной стилизованной колонны столик превращается в интерьерный «арт-объект». (Ножка имеет завитки-кронштейны на колесиках, так что он легко передвигается). Его поверхность украшена растительным орнаментом, инкрустированным перламутром: ветками с цветами, листьями и птицами, которые сегодня прошли консервацию.Работу выполнял художник-реставратор М.В. Чижов, он уже дважды – в 2000 и 2011 годах – восстанавливал слои перламутра и роспись на этом предмете. «Реставрационный дебют Максима Владимировича в музее состоялся ровно 30 лет назад. С того времени, благодаря ему, огромное количество самых разных предметов прибрели первозданный или презентабельный экспозиционный вид. Это мебель: стулья, каминный экран, диваны, банкетки; предметы этнографии: сундуки, бочки, прялки – в общей сложности более 70 вещей», – рассказывает Елена Жилкина, главный хранитель музея-заповедника. Мастер поясняет, что утрата фрагментов инкрустации – это естественный процесс для таких предметов. Дерево – материал живой, оно болезненно реагирует на малейшее изменение влажности, температуры, частиц пыли и других факторов внешних воздействий. От этого слой перламутра может отходить, что и приводит к утратам, которые необходимо восполнять, используя современные материалы и методики. Главное, не запускать «болезнь» вещи, локализовать ее на раннем этапе. Музейный столик «лечили» около двух часов.