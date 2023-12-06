Яндекс Музыка подвела и итоги года и раздала награды лучшим исполнителем. Во МХАТе им. Горького на грандиозной церемонии собрались все сливки музыкальной индустрии. Среди гостей была и Алена Свиридова, которая дала эксклюзивное интервью Дни.ру.

"Яндекс Музыка" подвела и итоги года и раздала награды лучшим исполнителем. Во МХАТе им. Горького на грандиозной церемонии собрались все сливки музыкальной индустрии. Среди гостей была и Алена Свиридова, которая дала эксклюзивное интервью "Дни.ру".Cтаршему сыну певицы – рожденному в первом браке Василию Свиридову – уже 30 лет. Он учился в московской школе № 57 и в Канаде. Потом стал программистом и сейчас живет в Ванкувере со своим отцом Сергеем Свиридовым.А от модели и телеведущего Дмитрия Мирошниченко, с которым на протяжении четырех лет был гражданский брак, у певицы есть сын Григорий. Парню 3 января исполнится 20 лет. "Он сейчас учится, но пока неизвестно, кем в итоге станет, – говорит Алена. – У него много разных талантов, но он пока не совсем понимает, во что это в итоге выльется"."Я бы наверное, не хотела, чтобы он стал артистом, – продолжает певица. – Просто профессия эта очень тяжелая. Нужно иметь, грубо говоря, стальные яйца. Но если он решит, то отговаривать не буду – нервы тратить не буду, он живет своей жизнью".Два года назад певица рассказывала про наследника:"Гриша планировал поступить в театральный, но у него не получилось. Поэтому он устроился на работу официантом. Решил, что пока поработает, заработает, а заодно поймет все свои ошибки – почему не поступил, что надо исправить. Сын, кстати, у меня больше не берет деньги – обеспечивает себя, поскольку работает".А теперь Алена вспомнила начало своей музыкальной карьеры: "Родители боялись за мое будущее. Ведь в советское время было сложно петь не по разнарядке, а то, что тебе нравится. Мне это не нравилось. Поэтому я не думала, что смогу в тех условиях стать певицей. Смогла реализовать мечту лишь после слома системы".