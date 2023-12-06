В городе Юрьев-Польский задержан иностранец с поддельным водительским удостоверением Как сообщают...

В городе Юрьев-Польский задержан иностранец с поддельным водительским удостоверениемКак сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, сотрудники ОГИБДД, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль, которым управлял 23-летний гражданин одной из среднеазиатских республик.Мужчина предъявил водительское удостоверение, вызвавшее сомнение в его подлинности.«Документ был изъят и направлен на экспертизу, которая подтвердила предположения госавтоинспекторов – водительское удостоверение оказалось поддельным...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что подделку мужчина приобрел через Интернет в одном из соседних регионов.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ («использование заведомо подложного документа»). И мужчину заключили под стражу.Кроме того, полицейские установили, что "водитель" находится на территории России незаконно.Сообщается, что в итоге судом было принято решение об отправке его «домой» - на родину.Фото: pxfuel.com