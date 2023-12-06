Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

В подвалах многоквартирных домов Мурома найдены массовые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В список управляющих компаний, которые халатно подготовились к отопительному сезону, оказались организации «Домоуправ», «Ремстрой Южный», «Фортуна» и «Верба». Они не изолировали трубы в подвалах, а это увеличивает потерю тепла и охлаждает теплоноситель.Четверо виновных лиц привлечены к административной ответственности. Нарушения уже устранены.