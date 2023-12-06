Губернатор Владимирской области Александр Авдеев пообещал жителям посёлка имени М. Горького Камешковского района помочь привести в порядок дворовые территории.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев пообещал жителям посёлка имени М. Горького Камешковского района помочь привести в порядок дворовые территории. Об этом руководитель 33-г региона сообщил в своёмПредставитель населённого пункта посетовал на плохое состояние дворов на улицах Морозова и Шоссейной. В частности, здесь необходимо восстановить тротуары и проезды. На благоустройство требуется порядка 5 млн рублей, и 1,3 млн рублей уже собрали сами жители.Александр Авдеев дал распоряжение руководству Минсельхоза области включить данные работы в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области». Дворы приведут в порядок уже в будущем году. Причём у проездов должны появиться парковочные карманы.Самое интересное, что собранные сельчанами деньги на благоустройство дворов тратить не будут. Владимирский губернатор рекомендовал направить эти средства на участие в программе поддержки местных инициатив. Жители сами смогут решить, что ещё полезного можно сделать для родного посёлка.