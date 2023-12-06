Во Владимире открылись двадцать дворовых катков. Морозный зимний фальстарт прогнозируют...

Во Владимире открылись двадцать дворовых катков.Морозный зимний "фальстарт" прогнозируют синоптики на этой неделе. Температура будет на 7 градусов ниже климатической нормы, днем и ночью столбики термометров будут опускаться ниже двадцати градусов. Согреваться владимирцев приглашают ... на лед. Во Владимире открылись двадцать дворовых катков.Погонять на коньках уже можно в Центральном парке культуры и отдыха. Там начал работу "Молодежный" каток. Он открыт ежедневно с полудня до двадцати двух ноль-ноль с двумя перерывами на заливку. Входной билет для взрослых - 250 рублей, для детей до 12-ти лет - 200 рублей. Для дошкольников - бесплатно. Можно со своими коньками. Главный городской каток - на Пушкинском бульваре - обещают залить и открыть к 16 декабря. По традиции ледовую аллею тематически украсят подсветкой и арт-объектами.