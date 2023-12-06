Во Владимирской области задержаны организаторы нелегального игрового клуба. Как стало известно,...

Во Владимирской области задержаны организаторы нелегального игрового клуба.Как стало известно, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области, а также региональным УФСБ - пресечена деятельность по проведению незаконных азартных игр.«Игровой клуб оперативные сотрудники обнаружили в нежилом помещении в Гусь-Хрустальном районе. Здесь же был задержан предполагаемый организатор, 32-летний житель Рязанской области...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Мужчина привлёк к «противоправной деятельности» другого уроженца Рязанской области, а также местных жительниц, между которыми были распределены роли администраторов и операторов. Они обеспечивали «пропускной режим» и работу игрового зала.Вход в клуб был доступен только «проверенным лицам» с рекомендациями.Любопытно, что плата взималась лишь наличными деньгами.«В ходе обысков, проведенных на месте организации незаконного клуба, по месту жительства и в автомобилях изъята компьютерная техника, документация, электронные носители информации и денежные средства в сумме более 1 млн 700 тыс рублей. Предварительно установлено, что незаконный доход от противоправной деятельности составил не менее 11 млн рублей...» - сообщили в УМВД России по Владимирской области.Уточняется, что все участники нелегального «бизнеса» задержаны при силовой поддержке Росгвардии.СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 171.2 УК РФ.Оперативными сотрудниками во взаимодействии со следователями проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к данному игорному «бизнесу».Фото, видео: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области