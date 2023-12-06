Житель Владимира отправится на 4 года в колонию общего режима за избиение матери и...

Житель Владимира отправится на 4 года в колонию общего режима за избиение матери и несовершеннолетней сестры.Шокирующую историю рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что мужчина, проживая совместно с матерью и несовершеннолетней сестрой, систематически избивал их.Так, 27 февраля 2023 года злоумышленник нанес девочке не менее 13 ударов рукой по голове, шее, туловищу и пр.5 марта фельдшер ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи города Владимира» в составе бригады прибыл для оказания медицинской помощи по месту жительства осужденного. В доме находилась его сестра, у которой были видимые телесные повреждения, причинённые братом. Фельдшер стал выяснять у мужчины обстоятельства произошедшего, а тот взял нож и нанёс медицинскому работнику удар по руке, угрожал убить.Кроме того, были зафиксированы и другие серьёзные «инциденты», когда житель областного центра нападал на прохожих, серьезно избивал их.Вину в совершённых преступлениях осужденный не признал, однако стороной государственного обвинения представлены доказательства для вынесения обвинительного приговора.Жестокому «драчуну» назначено 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото: pxfuel.com