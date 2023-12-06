Жителя Владимира признали виновным в серии преступлений, в том числе истязании, угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью.

Жителя Владимира признали виновным в серии преступлений, в том числе истязании, угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что осужденный жил вместе с мамой и малолетней сестрой и периодически бил родственниц руками, ногами и разными предметами.Однажды он так избил девочку, что пришлось вызывать скорую. Прибывший на место происшествия медик поинтересовался, откуда у ребёнка травмы. В ответ преступник ударил фельдшера ножом и пригрозил убить.Отмечается, что вину в содеянном злодей так и не признал. Суд учёл все обстоятельства дела и приговорил фигуранта к 4 годам заключения в колонии общего режима.