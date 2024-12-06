Завершились съемки восьмисерийного музыкального драмеди от Сергея Жукова «ВИА “Васильки”» (18+), в котором снимаются Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян (он обязательно будет петь),

Завершились съемки восьмисерийного музыкального драмеди от Сергея Жукова «ВИА “Васильки”» (18+), в котором снимаются Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян (он обязательно будет петь), Николай Добрынин и Анна Котова. Также в сериале появятся Игорь и Григорий Верники в одной роли — они сыграют антагониста Валентина Бестужева в разные периоды его жизни. Режиссером сериала стал Юрий Шаров, а