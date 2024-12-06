В рамках акции маленьких пациентов стационаров подбадривают подарками и игрушками.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин несколько лет участвует в благотворительной акции поддержки детей, проходящих лечение в больницах не первый год.В рамках акции маленьких пациентов стационаров подбадривают подарками и игрушками. Например, неравнодушные владимирцы передают малышам книги, альбомы, карандаши и многое другое. На этот раз в регионе собрали полторы тысячи игрушек.«Когда ребёнок болеет, любая его улыбка — от подарка, игрушки или книжки — это ещё один шаг к выздоровлению. Именно поэтому надо поддерживать ребят, которые проходят длительное лечение в стационаре», — отметил парламентарий в своем .Также Алексей Говырин пообщался с родителями малышей и медперсоналом. На практике посмотрел, как реализуются решения в сфере здравоохранения, принятые в Госдуме.«Хочется, чтобы наши ребята не болели, а если уж такое случилось, то лечение было комфортным и эффективным», — добавил депутат.