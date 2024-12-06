Постные блюда – отличный способ разнообразить рацион и сделать питание более здоровым. Эти три рецепта на завтрак, обед и ужин помогут вам соблюдать пост и наслаждаться вкусной едой.
Постные блюда – отличный способ разнообразить рацион и сделать питание более здоровым. Эти три рецепта на завтрак, обед и ужин помогут вам соблюдать пост и наслаждаться вкусной едой.
Завтрак: Постные овсяные блины с банановым пюре
Ингредиенты:
Овсяные хлопья – 1 стакан
Банан – 1 шт.
Вода – 1 стакан
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Ванильный экстракт – 1 ч.л. (по желанию)
Щепотка соли
Масло для жарки (растительное или кокосовое)
Приготовление:
В блендере смешайте овсяные хлопья, воду, банан, разрыхлитель, ванильный экстракт и соль до однородной массы.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
Вылейте небольшое количество теста на сковороду и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Подавайте с медом, ягодами или любым другим постным топингом.
Обед: Постный борщ
Ингредиенты:
Капуста белокочанная – 200 г
Свекла – 1 шт.
Картофель – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук – 1 шт.
Томатная паста – 2 ст.л.
Лавровый лист – 1-2 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Растительное масло – 2 ст.л.
Соль, перец – по вкусу
Укроп, петрушка – для подачи
Приготовление:
Нарежьте свеклу тонкой соломкой и залейте кипятком. Варите 10-15 минут.
Нарежьте картофель кубиками и добавьте в кастрюлю со свеклой. Варите до полуготовности картофеля.
Нашинкуйте капусту и добавьте в кастрюлю. Варите еще 10 минут.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук и морковь до золотистого цвета.
Добавьте томатную пасту и тушите еще 5 минут.
Переложите зажарку в кастрюлю с борщом, добавьте лавровый лист и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.
Варите борщ еще 5-10 минут до полной готовности всех ингредиентов.
Подавайте, посыпав свежей зеленью.
Ужин: Гречка с грибами и овощами
Ингредиенты:
Гречка – 1 стакан
Грибы (шампиньоны или вешенки) – 200 г
Морковь – 1 шт.
Лук – 1 шт.
Болгарский перец – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Растительное масло – 2 ст.л.
Соль, перец – по вкусу
Зелень (укроп, петрушка) – для подачи
Приготовление:
Отварите гречку в подсоленной воде до готовности (примерно 15-20 минут).
Пока гречка варится, нарежьте грибы, морковь, лук, болгарский перец и чеснок.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок до прозрачности.
Добавьте морковь и болгарский перец, обжаривайте еще 5 минут.
Затем добавьте грибы и жарьте до готовности грибов.
Смешайте готовые овощи с гречкой, посолите, поперчите и подавайте, посыпав свежей зеленью.
Эти простые и вкусные рецепты помогут вам соблюдать пост и получать удовольствие от каждого приема пищи. Приятного аппетита!