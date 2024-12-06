Постные блюда – отличный способ разнообразить рацион и сделать питание более здоровым. Эти три рецепта на завтрак, обед и ужин помогут вам соблюдать пост и наслаждаться вкусной едой.

Постные блюда – отличный способ разнообразить рацион и сделать питание более здоровым. Эти три рецепта на завтрак, обед и ужин помогут вам соблюдать пост и наслаждаться вкусной едой.Завтрак: Постные овсяные блины с банановым пюреИнгредиенты:Овсяные хлопья – 1 стаканБанан – 1 шт.Вода – 1 стаканРазрыхлитель – 1 ч.л.Ванильный экстракт – 1 ч.л. (по желанию)Щепотка солиМасло для жарки (растительное или кокосовое)Приготовление:В блендере смешайте овсяные хлопья, воду, банан, разрыхлитель, ванильный экстракт и соль до однородной массы.Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.Вылейте небольшое количество теста на сковороду и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.Подавайте с медом, ягодами или любым другим постным топингом.Обед: Постный борщИнгредиенты:Капуста белокочанная – 200 гСвекла – 1 шт.Картофель – 2 шт.Морковь – 1 шт.Лук – 1 шт.Томатная паста – 2 ст.л.Лавровый лист – 1-2 шт.Чеснок – 2 зубчикаРастительное масло – 2 ст.л.Соль, перец – по вкусуУкроп, петрушка – для подачиПриготовление:Нарежьте свеклу тонкой соломкой и залейте кипятком. Варите 10-15 минут.Нарежьте картофель кубиками и добавьте в кастрюлю со свеклой. Варите до полуготовности картофеля.Нашинкуйте капусту и добавьте в кастрюлю. Варите еще 10 минут.На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук и морковь до золотистого цвета.Добавьте томатную пасту и тушите еще 5 минут.Переложите зажарку в кастрюлю с борщом, добавьте лавровый лист и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.Варите борщ еще 5-10 минут до полной готовности всех ингредиентов.Подавайте, посыпав свежей зеленью.Ужин: Гречка с грибами и овощамиИнгредиенты:Гречка – 1 стаканГрибы (шампиньоны или вешенки) – 200 гМорковь – 1 шт.Лук – 1 шт.Болгарский перец – 1 шт.Чеснок – 2 зубчикаРастительное масло – 2 ст.л.Соль, перец – по вкусуЗелень (укроп, петрушка) – для подачиПриготовление:Отварите гречку в подсоленной воде до готовности (примерно 15-20 минут).Пока гречка варится, нарежьте грибы, морковь, лук, болгарский перец и чеснок.На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок до прозрачности.Добавьте морковь и болгарский перец, обжаривайте еще 5 минут.Затем добавьте грибы и жарьте до готовности грибов.Смешайте готовые овощи с гречкой, посолите, поперчите и подавайте, посыпав свежей зеленью.Эти простые и вкусные рецепты помогут вам соблюдать пост и получать удовольствие от каждого приема пищи. Приятного аппетита!