Полина Гагарина запретила своему 17-летнему сыну Андрею думать о свадьбе с его девушкой Викторией Соломахиной, которая старше его на три года. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди поклонников и СМИ.

Полина Гагарина запретила своему 17-летнему сыну Андрею думать о свадьбе с его девушкой Викторией Соломахиной, которая старше его на три года. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди поклонников и СМИ.Певица поделилась своими мыслями по этому поводу. Она отметила, что считает своего сына еще слишком молодым для такого серьезного шага, как брак."Ему всего 17 лет. Уверена, что у него впереди еще много времени для принятия таких решений", — сказала она.Гагарина сама прошла через два брака и знает, насколько серьезным шагом является вступление в брак.Отношения Андрея с Викторией начались более года назад, и хотя девушка уже успела добиться успеха в музыкальной карьере, Полина пока не готова принять ее в качестве невестки. Она подчеркнула, что прекрасно относится к Виктории как к талантливой молодой артистке, но при этом отказывается рассматривать возможность стать свекровью."Я считаю Вику своей воспитанницей и вижу в ней огромный потенциал, но говорить о свадьбе сейчас — это преждевременно", — добавила Гагарина.Многие поклонники уверены, что Полина просто не хочет отпускать сына от себя. После развода в 2021 году она воспитывает детей одна и, вероятно, находит в них свое единственное счастье. У Гагариной есть двое детей: 7-летняя дочь Мия и 17-летний сын Андрей. Она активно занимается их воспитанием и старается поддерживать их увлечения. Например, Мия учится в музыкальной школе и изучает языки, а Андрей уже создает аранжировки для других артистов.Несмотря на свою занятость, Гагарина не забывает о финансовой поддержке сына. Иногда он обращается к ней с просьбой о помощи."Он звонит и говорит: "Мам, у меня закончились деньги“. Я отвечаю: "Почему ты мне не говоришь? Я все равно должна тебя содержать до 18 лет", — рассказала певица.Гагарина также поделилась своими переживаниями по поводу общественного мнения о ней. За последние годы певица столкнулась с критикой и обвинениями в высокомерии."Я не собираюсь всем нравиться и никогда не понравлюсь. Это гиблое дело", — заявила она, подчеркивая, что у нее слишком напряженный график для того, чтобы угождать всем окружающим.Что касается ее личной жизни, то после двух разводов Полина пока не спешит вступать в новый брак. Первый супруг Петр Кислов был ревнивым и вспыльчивым человеком, что привело к их расставанию. Певица осознала, что лучше расстаться, чем пытаться наладить отношения, которые изначально были сложными.