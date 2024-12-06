Проехать здесь и оставить колеса вместе с подвеской не так уж и сложно. На дороге между домами 195в и 197б на улице Добросельской за несколько лет образовались огромные ямы. Трафик большой —

Проехать здесь и оставить колеса вместе с подвеской не так уж и сложно. На дороге между домами 195в и 197б на улице Добросельской за несколько лет образовались огромные ямы. Трафик большой — кто-то едет в детскую поликлинику, а кто-то на придомовую парковку. Как рассказывают жители, путей объезда «ямочной проблемы» почти нет, если только со стороны