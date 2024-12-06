Владимирские спортсмены – призеры десятого международного турнира «Золотая чайка». В соревнованиях, которые проходили в Калуге, участвовала сотня сильнейших гимнастов страны. 17 наград

Владимирские спортсмены – призеры десятого международного турнира «Золотая чайка». В соревнованиях, которые проходили в Калуге, участвовала сотня сильнейших гимнастов страны. 17 наград завоевали воспитанники Владимирской областной СШОР имени Николая Толкачёва. Алексей Ростов взял два золота, серебро и две бронзы. Первое место и два вторых – у Лейлы Васильевой. Всеволод Коротков выиграл два золота и два