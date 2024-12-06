В отношении нарушителя было возбуждено административное дело.

Прокуратура Владимирской области наказала перевозчика из Гороховца за несоответствие требованиям законодательства о наличии камер в салонах автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Согласно принятому несколько лет назад закону, установки видеонаблюдения в общественном транспорте являются обязательными. В отношении нарушителя было возбуждено административное дело, также на него внесено представление.Напомним, ранее мы писали, что