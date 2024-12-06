Во Владимире прошло первое заседание Международного клуба молодых лидеров. Торжественную встречу в филиале РАНХиГС открыл актер Андрей Свиридов, известный по роли Гены из сериала «Универ»

Во Владимире прошло первое заседание Международного клуба молодых лидеров. Торжественную встречу в филиале РАНХиГС открыл актер Андрей Свиридов, известный по роли Гены из сериала «Универ» и «СашаТаня». Артист — выпусник владимирской академии, он рассказал про свой тернистый путь, про задачи, с которыми ему пришлось сталкиваться, и трудные решения. Андрей Свиридов, актер Кто такой лидер? Это