Подрядчик, который занимался капремонтом двух медицинских учреждений в Киржачском районе, нарушил сроки контракта. В отношении предпринимателя возбуждено 2 административных дела,

Подрядчик, который занимался капремонтом двух медицинских учреждений в Киржачском районе, нарушил сроки контракта. В отношении предпринимателя возбуждено 2 административных дела, сообщили в прокуратуре. Киржачская районная больница заключила два контракта общей стоимостью 1,6 миллиона рублей с подрядчиком. Организация должна была капитально отремонтировать фельдшерско-акушерский пункт в деревне Савино и обновить систему вентиляции в городской поликлинике. Из пресс-релиза прокуратуры