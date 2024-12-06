«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем про сезонное предложение компании «Ростелеком» с

«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем про сезонное предложение компании «Ростелеком» с фиксированной ценой на весь период пользования и подберем подходящий именно вам тариф. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388ERID: 2Vtzqw8FK4k