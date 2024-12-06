Власти работают над этим вопросом.

Власти РФ работают над расширением списка стран, граждане которых могут въезжать в Россию по электронной визе, в него планируется включить более 10 государств. Об этом сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев."Прежде всего, МИД сейчас работает над расширением списка стран по электронной визе <…> больше 10 стран будет", - сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".Ранее Кондратьев сообщал, что в перечень стран по электронной визе планируется включить Египет. Глава департамента МЭР напомнил, что электронная виза в Россию действует с 1 августа 2023 года. По данным министерства, механизмом пользуется в среднем около 30 тыс. иностранных туристов в месяц, а в пиковые месяцы - до 70 тыс.