Губернатор прокомментировал ситуацию с организацией кладбища в Суздальском районе. Жители сел Березницы, Ляховицы, Песочное и Бабарино против создания городского некрополя рядом с их

Губернатор прокомментировал ситуацию с организацией кладбища в Суздальском районе. Жители сел Березницы, Ляховицы, Песочное и Бабарино против создания городского некрополя рядом с их дачами и домами. Недавно мы рассказывали, что активисты записали обращение к Владимиру Путину и намерены подавать документы в суд. Волнующий вопрос жители задали Александру Авдееву во время прямого эфира, который прошел 4